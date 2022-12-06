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Kablo hırsızı 5 kişi suçüstü yakalandı

06.12.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da elektrik direklerinden elektrik kablolarını çalan 5 şüpheli polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kablo hırsızı 5 kişi suçüstü yakalandı

Olay, Yeni Sanayi Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan elektrik direklerindeki kablolar 5 şahıs tarafından kesilerek çalındı. Mahallede elektrik kesintisi ve ihbarlar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bölgede tarama yaptı.

Yapılan taramada elektrik tel ve kablolarını kesip araca yüklemeye çalışan D.S.(26), M.S.(23), M.K.(35), A.Y.(29) ve C.S.(29) isimli 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların kamyonetle hırsızlık anları bir binanın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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