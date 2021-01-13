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Kablo hırsızı mezarlıkta yakalandı

13.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Tigem’e ait sondaj kuyusunun kablolarını çalan hırsız mezarlıkta yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait arazide yaşandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Tigem’e ait sondaj kuyusunun kablolarını çalan hırsız mezarlıkta yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait arazide yaşandı. Arazide TİGEM’e ait sondaj kuyusunun kablolarını çalan hırsızın yakalanması için asayiş büro ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, hırsızı suç üstü çaldığı kablolarla birlikte ilçe mezarlığında yakaladı. Gözaltına alınan H.T.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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