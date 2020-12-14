Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadan yakayı ele verdi

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek bir fabrikadan kablo çalmak isteyen iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan cumartesi günü akşam saatlerinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait aydınlatma çalışma sahasından elektrik kablolarının çalındığına dair hırsızlık ihbarı alınması üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri olay yerine geçti. Hırsızlıkla ilgili sanayinin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alınan ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı 1’inci Organize Sanayi Bölgesi yol kavşağında ele geçirdi.. Araçta yapılan aramada, çalınan elektrik kabloları ele geçirilirken, şüpheliler M.T. ve İ.K. gözaltına alındı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

