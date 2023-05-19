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Kablo hırsızları yakalandı

19.05.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Söke ilçesinde bir iletişim şirketine ait kabloların çalışması olayı ile ilgili kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Kablo hırsızları yakalandı

Olay, Çalışlı Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iletişim şirketine ait 100 metre telefon kablosu kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi 2 şahsın kimlikleri tespit edilerek evlerine operasyona düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda; 75 metre bakır kablo, 1 adet plakasız ve şase numarası kazınmış-silinmiş motosiklet, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 29 adet çeşitli ebatlarda mühimmat ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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