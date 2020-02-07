YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı

Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı

İZMİR HABERLERİ  | 07.02.2020 16:37 | Son Güncelleme

İzmir’de bir kişi kablo hırsızlığı yapmak için girdiği dinlenme tesisine ait trafoda akıma kapıldı.Olay, İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisine ait betonarme trafo binasında meydana geldi.

İzmir’de bir kişi kablo hırsızlığı yapmak için girdiği dinlenme tesisine ait trafoda akıma kapıldı.
Olay, İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisine ait betonarme trafo binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde hırsızlık amacı için girdiği iddia edilen Z.B. isimli şahıs, elektrik kablolarıyla uğraştığı esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayın gerçekleştiği esnada elektriği kesilen dinlenme tesisi çalışanları trafoya gelerek şahsı trafo içerisinde baygın vaziyette buldu. Çalışanlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Z.B., olay yerine gelen 112 ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak Z.B. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktıTürkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Özel öğrenciye evde eğitim

Özel öğrenciye evde eğitim

İzmir Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:05
Öğle
13:31
İkindi
16:20
Akşam
18:46
Yatsı
20:04

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Ege İlker Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dünya Gümrük Günü Çeşme’de kutlandı

Dünya Gümrük Günü Çeşme’de kutlandı

Karaburun sokakları nergis koktu

Karaburun sokakları nergis koktu

Oğuz Kardeşler Saçlarına İzmir’de Kavuştu

Oğuz Kardeşler Saçlarına İzmir’de Kavuştu

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Şizofren anne çocuklarını balkondan attı

Şizofren anne çocuklarını balkondan attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.