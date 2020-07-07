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Kablo hırsızlığına 4 tutuklama

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.07.2020 22:33 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Edinilen bölgeye göre, Simav Eğdemir köyü yakınında içinde 5 kişinin bulunduğu 16 ADV 018 plakalı araçla kablo hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri harekete geçti.

Kütahya’nın Simav ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Edinilen bölgeye göre, Simav Eğdemir köyü yakınında içinde 5 kişinin bulunduğu 16 ADV 018 plakalı araçla kablo hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu kamyoneti durdurdu. Araçtaki aramalarda, kablo hırsızlığında kullanılan malzemeler ile sahte plakalar ele geçirildi. Şüphelilerin, direklerden 736 metre haberleşme kablosu kestikleri belirlendi. Gözaltına alınan 5 zanlının, Balıkesir ve Bursa’da da çok sayıda kablo hırsızlığına karıştığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.Y, Ö.B, M.B. ve H.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Sayar Eczanesi
Simav
Tolga Eczanesi
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