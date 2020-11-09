YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kaça kazı yapan 3 şahıs gözaltına alındı

Kaça kazı yapan 3 şahıs gözaltına alındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.11.2020 08:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, kaçak kazı yaparak define arayan 3 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Gözebaşı Köyünün Kerge Mevkiinde define arayan şahısların olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti.

Kaça kazı yapan 3 şahıs gözaltına alındı

Adıyaman’da, kaçak kazı yaparak define arayan 3 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Gözebaşı Köyünün Kerge Mevkiinde define arayan şahısların olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparak define arayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili olarak 2 adet kürek, 1 adet plastik kova, 1adet jeneratör, 1 adet hilti, 6 adet hilti ucu, 1 adet spiral, 25 metre kablo, 8 adet metal çubuk ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyorinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyor
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Dalyan’da trafik kazası: 1 ölü
Dalyan’da trafik kazası: 1 ölü
Elazığspor’dan Yeni Malatayspor’a destek ziyareti
Elazığspor’dan Yeni Malatayspor’a destek ziyareti
Balıkesir’de 12 mahalle ve 46 haneye karantina uygulanıyor
Balıkesir’de 12 mahalle ve 46 haneye karantina uygulanıyor
Bursa’da 10 şiir 10 şair etkinliği yapıldı
Bursa’da 10 şiir 10 şair etkinliği yapıldı
Ceviz ağacına asılı halde bulundu
Ceviz ağacına asılı halde bulundu

Adıyaman Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
12:16
İkindi
15:03
Akşam
17:28
Yatsı
18:45

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Bilen Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Aksa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Adıyaman'da ruhsatsız diş kliniği çalıştıran sahte hekim yakalandı
Adıyaman'da ruhsatsız diş kliniği çalıştıran sahte hekim yakalandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Başkan Kılınç, belediye çalışanı için başsağlığı mesajı yayımladı
Başkan Kılınç, belediye çalışanı için başsağlığı mesajı yayımladı
Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.