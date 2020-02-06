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Kaçak avcılara 25 bin lira ceza kesildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.02.2020 09:09 | Son Güncelleme

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Yahyalı ve Sultan Sazlığı Şefliği ekiplerinin kontrolleri sırasında, kaçak avlandıkları tespit edilen 7 kişiye 25 bin 189 TL para cezası kesildi.Kaçak avcılarla ilgili Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze bağlı Yahyalı ve Sultan Sazlığı Şefliği ekiplerinin hafta sonu yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, kaçak olarak avlanan 7 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapmasında ceza yazıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Yahyalı ve Sultan Sazlığı Şefliği ekiplerinin kontrolleri sırasında, kaçak avlandıkları tespit edilen 7 kişiye 25 bin 189 TL para cezası kesildi.
Kaçak avcılarla ilgili Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze bağlı Yahyalı ve Sultan Sazlığı Şefliği ekiplerinin hafta sonu yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, kaçak olarak avlanan 7 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapmasında ceza yazıldı. Develi ve Yahyalı İlçelerinde yapılan denetimler esnasında toplam 7 kişiye yasal işlem yapılmış bu kapsamda yasa dışı avcılara 25 bin 189 TL idari para cezası kesilmiş, 8 adet av tüfeğe de el konulmuştur. 7 gün 24 saat gelen kaçak av ihbarları değerlendirmekte olup, İlimizin yaban hayatının korunması çalışmaları hassasiyetle devam etmektedir.”

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Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arzu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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