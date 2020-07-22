Kaçak avcılara tazminat şoku

Sivas’ta, arazide kurak avı yapan ve keklik yakaladığı tespit edilen şahıslara idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne 20 Temmuz tarihin de arazide kurak avı ve keklik yakalandığı ihbarı gelmişti. Sabahın erken saatlerinde 112 acil çağrı merkezinden gelen ihbar üzerine ekipler hemen harekete geçti. Arazide kurak avı yapan ve tuzak ile keklik yakalamaya çalışan şahıslar tespit edildi. Öte yandan kurak avında kullanılan 4 adet kınalı keklik ile tuzaklara el konuldu. Kurak avı yapan ve keklik yakalamaya çalışan şahıslar hakkında ise idari yaptırım ve tazminat cezası uygulanacağı belirtildi.

