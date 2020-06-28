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Kaçak avcıların ağları toplandı

ARDAHAN HABERLERİ  | 28.06.2020 17:04 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Çıldır Kaymakamlığı ve İl AFAD Müdürlüğü ortak çalışmasıyla Aktaş Gölüne önceki tarihlerde atılan kaçak ağlar toplandı.Çıldır İlçe jandarma komutanlığı ve Sınır Tabur Komutanlığı eşliğinde, Ardahan AFAD İl müdürü Rıfat Ors ve balık adam ekibi çalışmalara katılarak göle atılan ve canlı hayatını olumsuz etkileyen ağları çıkardı.Gürcistan ile hem sınır hemde ortak gölümüz olan Aktaş Gölünde çok sayıda balık ve kerevit ağı çıkarıldı.

Kaçak avcıların ağları toplandı

Ardahan’ın Çıldır Kaymakamlığı ve İl AFAD Müdürlüğü ortak çalışmasıyla Aktaş Gölüne önceki tarihlerde atılan kaçak ağlar toplandı.
Çıldır İlçe jandarma komutanlığı ve Sınır Tabur Komutanlığı eşliğinde, Ardahan AFAD İl müdürü Rıfat Ors ve balık adam ekibi çalışmalara katılarak göle atılan ve canlı hayatını olumsuz etkileyen ağları çıkardı.
Gürcistan ile hem sınır hemde ortak gölümüz olan Aktaş Gölünde çok sayıda balık ve kerevit ağı çıkarıldı. Sınır gölü olması ile avlanmaya yasaklanan gölde kaçak avlanan balıkçıların ağlarına el koyularak, göle atılanlar da AFAD ekipleri tarafından toplandı.

Kaçak avcıların ağları toplandı

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