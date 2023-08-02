YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Kaçak avcıların aracına el konulup para cezası uygulandı

Kaçak avcıların aracına el konulup para cezası uygulandı

02.08.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kaçak avcılık yapan 3 kişiye 61 bin 879 TL para cezası uygulanırken, avcılıkta kullandıkları belirlenen iki otomobile de el konuldu.

Kaçak avcıların aracına el konulup para cezası uygulandı

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık yapanlara göz açtırmıyor. Adilcevaz İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeliyle birlikte ilçede kontrollere çıkan Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, şahin ve doğan kuşu avcılarına yönelik av koruma kontrolleri yaptı. Kontroller esnasında avcılık yaptıkları tespit edilen 3 şahıs belirlendi. Kaçak avcılık yapan 3 kişinin avcılıkta kullandıkları 2 adet otomobil mülkiyetini kamuya geçirmek üzere el konulurken, şahıslar hakkında 35 bin 679 TL idari yaptırım ve 26 bin 200 TL tazminat para cezası olmak üzere toplam 61 bin 879 TL para cezası kesildi.

Avcıların avladıkları 1 adet uludoğan ve 3 adet canlı mühre olarak kullanılan güvercine de el konuldu.

Kaçak avcıların aracına el konulup para cezası uygulandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandıÇanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı
’Eyyam-ı bahur’ Bingöl’de cadde ve sokakları boşalttı’Eyyam-ı bahur’ Bingöl’de cadde ve sokakları boşalttı
Bilecik’te yurtları yeni dönem için hazırlanıyorBilecik’te yurtları yeni dönem için hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:08
Öğle
12:23
İkindi
16:13
Akşam
19:28
Yatsı
20:58

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Perşembe

Şeker eczanesi
Ahlat
Fuar eczanesi
Tatvan
Emek eczanesi
Guroymak
Yeni hizan eczanesi
Hizan
Merkez eczanesi
Merkez
Esen eczanesi
Adilcevaz
Mutlu eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

Benzinlik tuvaletinde doğum yaptı! Bebeğini ölüme terk etti

Benzinlik tuvaletinde doğum yaptı! Bebeğini ölüme terk etti

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.