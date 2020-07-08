YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Kaçak avcıların silahları önce sergilenecek sonra satılacak

Kaçak avcıların silahları önce sergilenecek sonra satılacak

DÜZCE HABERLERİ  | 08.07.2020 15:56 | Son Güncelleme

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı yaban hayatı koruma ekipleri yaptığı denetimler sırasında kaçak avlanırken yakalanan şahıslara ait silahlar ihale ila satılacak.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı yaban hayatı koruma ekipleri yaptığı denetimler sırasında kaçak avlanırken yakalanan şahıslara ait silahlar ihale ila satılacak. Ancak ihale öncesinde kaçak avlananların silahları görücüye çıkartılarak sergilenecek.
Av yasaklarının olduğu dönemde, avlanmanın yasak olduğu saatlerde ve yerlerde yapılan uygulamalar sırasında Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yaban Hayatı koruma ekipleri tarafından yakalanan kaçak avcıları kullandığı silahlara ve fişeklere ekipler tarafından el konuluyordu. Uygulamalar sonrasında ekipleri el koyduğu silah ve mühimmat ise her yıl yapılan ihaleler ile satılıyordu. Bu yılda çeşitli dönemlerde kaçak avcılara ait el konulan 31 adet silah, 23 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak açık artırma usulü ile satılacak. Ancak ihale öncesinde yakalanan silahlar, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bahçesinde görücüye çıkartılacak. Bu sene 31 adet silah görücüye çıkartılarak, ilgilenenlerin incelemesine sunulacak. Silahların sergilenmesi ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada; Şube Müdürlüğümüz yaban hayatı koruma kontrol ekipleri tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince arazide yapılan kontrol ve denetimlerde av kabahatini oluşturan 31 adet av tüfeği 23.07.2020 Perşembe günü ihalesi yapılarak satışa çıkarılacaktır.
İhaleden önce 10.07.2020 Cuma günü saat 14.00- 17.00 arasında av tüfekleri Şube Müdürlüğümüz bahçesinde, sosyal mesafe kuralları içerisinde incelemek isteyenler için teşhir edilecektir” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Keklik avcısına para cezası

Keklik avcısına para cezası

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Düzce Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:25
Öğle
13:05
İkindi
17:04
Akşam
20:36
Yatsı
22:24

Düzce Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Ankara Eczanesi
Merkez
Nimet Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Elif Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Çelebi, "Açlık sınır 2 bin 485 lira"

Çelebi, "Açlık sınır 2 bin 485 lira"

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Düzce'de köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Düzce'de köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kaynaşlı’da yeni oturma grupları yapıldı

Kaynaşlı’da yeni oturma grupları yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.