Kaçak avcıların silahları önce sergilenecek sonra satılacak

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı yaban hayatı koruma ekipleri yaptığı denetimler sırasında kaçak avlanırken yakalanan şahıslara ait silahlar ihale ila satılacak. Ancak ihale öncesinde kaçak avlananların silahları görücüye çıkartılarak sergilenecek.

Av yasaklarının olduğu dönemde, avlanmanın yasak olduğu saatlerde ve yerlerde yapılan uygulamalar sırasında Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yaban Hayatı koruma ekipleri tarafından yakalanan kaçak avcıları kullandığı silahlara ve fişeklere ekipler tarafından el konuluyordu. Uygulamalar sonrasında ekipleri el koyduğu silah ve mühimmat ise her yıl yapılan ihaleler ile satılıyordu. Bu yılda çeşitli dönemlerde kaçak avcılara ait el konulan 31 adet silah, 23 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak açık artırma usulü ile satılacak. Ancak ihale öncesinde yakalanan silahlar, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bahçesinde görücüye çıkartılacak. Bu sene 31 adet silah görücüye çıkartılarak, ilgilenenlerin incelemesine sunulacak. Silahların sergilenmesi ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada; Şube Müdürlüğümüz yaban hayatı koruma kontrol ekipleri tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince arazide yapılan kontrol ve denetimlerde av kabahatini oluşturan 31 adet av tüfeği 23.07.2020 Perşembe günü ihalesi yapılarak satışa çıkarılacaktır.

İhaleden önce 10.07.2020 Cuma günü saat 14.00- 17.00 arasında av tüfekleri Şube Müdürlüğümüz bahçesinde, sosyal mesafe kuralları içerisinde incelemek isteyenler için teşhir edilecektir” ifadelerine yer verildi.

