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Kaçak avcıların vurduğu yaban keçisi özel bakımla yaşama tutundu

20.11.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kaçak avcılarca yaralanan yaban keçisi, Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan ameliyatın ardından yaşama tutundu - Yaban Hayatı Şube Müdürü Veteriner Reşat Ektiren: - "Ameliyatımız gayet başarılı geçti. Hayvanımız yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Hayvanımızı tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakacağız"

YASİN DİKME - Adıyaman'da kaçak avcılar tarafından vurulan yaban keçisi, Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedaviyle hayata tutundu.

Adıyaman kırsalında hayvanlarını otlatan vatandaşlar, köpeklerinin havlaması üzerine gittikleri bölgede yaralı yaban keçisini buldular.

Hayvanı korumaya alan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirdi. Görevlilerce bölgeden araçla alınan yaban keçisi, Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Kontrollerinde karın bölgesinden silahla vurulduğu tespit edilen yaban keçisi ameliyata alındı, karındaki saçmalar çıkarıldı. Uzun tedavi sürecinde yaban keçisinin her gün özel bakımı yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Veteriner Reşat Ektiren, AA muhabirine, doğada yaralı veya güçten düşmüş halde gerek vatandaşlar gerekse görevliler tarafından bulunup merkeze getirilen hayvanların tedavi ve rehabilitasyonunu özenle yaptıklarını söyledi.

Yaban hayatın korunması adına çok dikkatli olmasını gerektiğini belirten Ektiren, doğada birçok hayvanın koruma altında olduğunu hatırlattı.

Ektiren, merkezde her yıl yüzlerce hayvanın tedavi edilerek uygun yaşam alanlarına salındığını kaydetti.

- "Yaban keçimizi hemen ameliyat aldık"

Birçok hayvan gibi yaban keçilerinin de koruma altında olduğu için avlanmalarının yasak olduğunu dile getiren Ektiren "Adıyaman kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan yaban keçisinin ateşli silahla vurulduğunu tespit ettik. Haber verilmesi üzerine olay yerine acil intikal edip hayvanımızı hemen merkeze getirdik. Yaban keçimizi hemen ameliyata aldık. Sevindirici yanı hayvanımızın iç organlarının zarar görmemesiydi. Ameliyatımız gayet başarılı geçti. Hayvanımız yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Hayvanımızı tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakacağız inşallah. Duyarlı vatandaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- Yaban keçimizin her gün özenle bakımını yapıyoruz

Merkezde görevli veteriner Uğur Özbay da Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, bölgenin sayılı merkezlerinden olduğu ve bölge illerinden gelen yüzlerce kanatlı ve memeli hayvanın tedavisinin burada yapıldığını söyledi.

Kaçak avcıların vurduğu yaban keçisini kurtarmak için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Özbay, şunları kaydetti:

"Kırsalda bulunan yaban keçimiz geldiğinde kötü durumdaydı. Karın bölgesinde yarası mevcuttu. Hemen ameliyata aldık. Operasyon çok başarılı geçti. Yaralarını dikişlerle kapattık. Yaban keçimizi özel bir bölüme aldık. Her gün yarasını özenle temizleyip pansumanı dikkatlice yapıyoruz. Toparlanması için serum veriyoruz. Yiyeceğine çok dikkat ediyoruz. Yaban keçimiz toparlanmaya başladı. Durumu iyiye gidiyor. Burada birkaç gün daha misafir ettikten sonra doğaya bırakacağız."

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