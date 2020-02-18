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Kaçak avlanan 5 kişiye ceza

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.02.2020 14:22 | Son Güncelleme

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, kaçak olarak avlanan 5 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapmasında ceza yazıldı.Develi ve Yahyalı ilçelerinde yapılan denetimler esnasında toplam 5 kişiye yasal işlem yapılırken 4 adet av tüfeğine de el konuldu.

Kaçak avlanan 5 kişiye ceza

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, kaçak olarak avlanan 5 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapmasında ceza yazıldı.
Develi ve Yahyalı ilçelerinde yapılan denetimler esnasında toplam 5 kişiye yasal işlem yapılırken 4 adet av tüfeğine de el konuldu. Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapmasında 4 bin 233 TL idari para cezası kesildi.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada; "7/24 gelen kaçak av ihbarları değerlendirmekte olup, şehrin yaban hayatının korunması çalışmaları hassasiyetle devam etmektedir" denildi.

Kaçak avlanan 5 kişiye ceza

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