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  4. Kaçak avlananlar yakalandı

Kaçak avlananlar yakalandı

MALATYA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, kaçak avcılara göz açtırılmıyor.Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Güveçli Mahallesinde H.Ç.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, kaçak avcılara göz açtırılmıyor.
Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Güveçli Mahallesinde H.Ç. F.Ç ve S.Ç. isimli şahısların ruhsatlı av tüfekleri ile avcılık yaptıkları görüldü. Yapılan kontrollerinde avcılık belgelerinin bulunmadığı, av tüfeklerinin takozlarının bulunmadığı, şahısların yanlarında, ölü halde 3 Keklik ile 1 adet Suna Kuşu bulunduğu tespit edildi.
Olayda kullanılan 4 adet Av Tüfeğine el konuldu. Ayrıca ölü halde ele geçirilen 3 Adet Keklik, 1 Adet Balıkçıl Suna Kuşu içinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğüne teslim edilerek, şahıslara toplamda 8.bin 684 TL cezai işlem uygulandı.

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