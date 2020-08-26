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Kaçak avlanmaya 9 bin 605 lira ceza

KONYA HABERLERİ  | 26.08.2020 15:49 | Son Güncelleme

Konya’nın Çumra ve Yunak ilçelerinde belgesiz ve süreleri dışında avlanan 4 kişiye 9 bin 605 lira idari para ve tazminat cezası uygulanırken, avda kullanılan tüfek ile bıldırcın sesi çıkaran cihaza el konuldu.Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.

Kaçak avlanmaya 9 bin 605 lira ceza

Konya’nın Çumra ve Yunak ilçelerinde belgesiz ve süreleri dışında avlanan 4 kişiye 9 bin 605 lira idari para ve tazminat cezası uygulanırken, avda kullanılan tüfek ile bıldırcın sesi çıkaran cihaza el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma kontrol faaliyetleri sırasında Çumra ilçesinde 3 belgesiz şahıs yakaladı. Şahısların yanında bulunan 3 takozsuz av tüfeği ile bıldırcın sesi çıkaran cihaza el konuldu. Şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten yasal işlem yapılarak 8 bin 21 lira idari para cezası kesildi. Yunak ilçesinde ise Konya Şube Müdürlüğü’ne bağlı Akşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri yapılan av koruma kontrol faaliyeti sırasında yaban tavşanı avlayan bir şahsa süreleri dışında av yapmaktan 628 lira idari para cezası ile 956 lira tazminat cezası uyguladı. Faaliyetlerde şahıslara toplamda 9 bin 605 lira para cezası kesildi.
Av koruma kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaçak avlanmaya 9 bin 605 lira ceza

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