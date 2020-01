Kaçak et satan kasaba operasyon

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, kaçak olarak et satışı yapan merdiven altı bir kasaba operasyon düzenledi. Operasyonda, 200 kilogram kaçak ete imha edilmek üzere el konuldu.

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, merdiven altı kaçak et satışı yapan bir işletmeye operasyon düzenledi. Battalgazi Mahallesi’nde vatandaşlardan gelen bir şikayeti değerlendiren Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı birimlerle koordineli şekilde yürüttüğü operasyonda, ruhsatsız olarak işletilen ve etleri sağlıksız koşullarda saklayan iş yerine cezai işlem uyguladı. İncelemelerde ayrıca 200 kilogram kaçak ete de imha edilmek üzere ekiplerce el konuldu. Geçtiğimiz günlerde de sağlıksız ortamda balık depolayan işletmelere yönelik operasyon gerçekleştiren zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat hizmet veren 444 3919 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi’ne ulaşan tüm ihbarları büyük bir titizlikle incelemeye devam ediyor.

“Asla taviz vermeyeceğiz”

Altındağ Zabıtası’nın halk sağlığını korumak için mesai kavramı gözetmeksizin görev başında olduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Hemşehrilerimizden gelen ihbarları çok önemsiyoruz. Gelen şikâyetler üzerine harekete geçen ekiplerimiz, halk sağlığını tehdit eden ürünlere el koyarken, bu ürünleri satışa sunan işletme sahiplerine de cezai işlem uyguluyor. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. Hemşehrilerimiz her türlü şikayetlerini sosyal medya hesaplarımız ve 444 3919 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi’ne bildirebilirler” diye konuştu.