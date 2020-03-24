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Kaçak hayvan eti operasyonunda 2 kişiye 27 bin 868 TL para cezası kesildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.03.2020 10:31 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak hayvan eti kestiği belirlenen 2 kişi suçüstü yakalanırken, 27 bin 868 TL para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde Y.E.

Kaçak hayvan eti operasyonunda 2 kişiye 27 bin 868 TL para cezası kesildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak hayvan eti kestiği belirlenen 2 kişi suçüstü yakalanırken, 27 bin 868 TL para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde Y.E. ve S.K.’nin tek tırnaklı kaçak hayvan eti kesimi yaptığını tespit etti. Düzenlenen operasyon sonrasında suçüstü yakalanan şahıslara kişi başı 13 bin 934 Türk Lirası olmak üzere toplam 27 bin 868 Türk Lirası idari yaptırım cezası uygulandı. Yakalanan tek tırnaklı etler ise imha edildi. Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet. Savcısının talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Kaçak hayvan eti operasyonunda 2 kişiye 27 bin 868 TL para cezası kesildi

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Kocasinan
Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çetin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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