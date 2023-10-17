Kaçak kazı için dev hazırlık yapmışlar: Jandarma suçüstü yakaladı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Yeniköy Mahallesi Cinderesi mevkiindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığının tespiti üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler; M.S., M.P., R.H. isimli şahısları kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan araştırmada; 1 adet hazine tespit cihazı, 1 adet yer altı boşluk tarama cihazı, 1 adet laptop, 1 adet benzinli hilti, 3 adet murç, 5 adet hilti ucu, 3 adet keski, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet levye, 1 adet testere, 2 adet kürek, 2 adet kazma sapı, 1 adet kova, 1 adet çekiç, 5,5 kilogram kaya kırıcı toz (akfil), 10 metre kablo, 20 gram barut, 250 gram cam macunu, 1 adet powerbank ele geçirilerek malzemeler muhafaza altına alındı.

Şüpheliler gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

