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Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.10.2020 18:10 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak kazı yapan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Eskitaş Köyüne bağlı Damüstü Mezrasında kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak kazı yapan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Eskitaş Köyüne bağlı Damüstü Mezrasında kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazı yapan 4 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekipleri aynı zamanda olay yerinde bulunan 4 adet kazma, 4 adet el dedektörü ve 3 adet sırt çantasına el koydu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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