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Kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.11.2020 12:43 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

Kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Kaçak kazı yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 4 şahsı suçüstü yakaladı.
Olay, Çivril ilçesi Karabedirler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe sınırları içerisinde daha önce kaçak kazı yapılan bölgede İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler önleyici faaliyetlerini sürdürdüğü sırada ihbar geldi. İhbar üzerine bölgede çalışma gerçekleştiren jandarma ekipleri kaçak kazı yapacak şahısları bekledi. Operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri şahıslar kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Operasyon neticesinde kazı yapmak için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan R.A., H.V., L.G. ve E.U. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar adliyeye sevk edildi.

Kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı

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