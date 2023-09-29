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Kaçak kazı yapan şahıslar yakalandı

29.09.2023 14:25 | Son Güncelleme:
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Karabük’te yapılan iki ayrı kaçak kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesine bağlı Çerçen köyü Aşçıoğlu Mahallesi’nde dron ile yapılan kontrolde ormanlık arazide tespit edilen E.A.’nın (53) içerisinde bulunduğu araçta yaptıkları aramada; kaçak kazı yapmak için kullanılan birer adet metal dedektörü, balyozve kürek ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri; Eskipazar ilçesine bağlı Deresoblan köyü Gümüşlük mevkiinde fotokapan ile tespit ettikleri O.Ö. (50), M.A. (42) ve M.A.’nın (40) bulunduğu araçta yaptıkları kontrolde, kaçak kazı yapmak için kullanılan birer adet el dedektörü, alan tarama cihazı, kova, kazma, kürek, 4 metre uzunluğunda ip ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, şahıslar gözaltına alındı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı olayları ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceğini bildirdi.

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