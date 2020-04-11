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Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.04.2020 18:08 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan kişilere göz açtırmıyor.İl Jandarma komutanlığı ekipleri iki farklı operasyonda kaçak kazı yapan kişileri suç aletleriyle birlikte suç suçüstü yakaladı.İlk olay, Adıyaman’ın Besni ilçesi Oyratlı köyü Nasiroğlu mevkiinde bulunan birinci derece arkeolojik SİT alanında gerçekleşti.

Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan kişilere göz açtırmıyor.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri iki farklı operasyonda kaçak kazı yapan kişileri suç aletleriyle birlikte suç suçüstü yakaladı.
İlk olay, Adıyaman’ın Besni ilçesi Oyratlı köyü Nasiroğlu mevkiinde bulunan birinci derece arkeolojik SİT alanında gerçekleşti. İzinsiz kazı yaptığı öğrenilen I.V. isimli şahıs kaçak kazı yapmakta kullandığı aletlerle birlikte suç üstü yakalanmıştır.
Diğer olay ise, Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu köyü kaya mezarlıklarında bulunan birinci derece arkeolojik SİT alanında gerçekleşti. İzinsiz kazı yapan M.R.K, Ü.K, K.D, H.D. ve N.D. isimli şahıslar suç aletleriyle birlikte kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.
Kaçak kazı yapan şahıslar gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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