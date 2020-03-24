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Kaçak kazıya 7 gözaltı

MUĞLA HABERLERİ  | 24.03.2020 10:28 | Son Güncelleme

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı kırsal Çambılebel Mahallesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kaçak kazıya 7 gözaltı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı kırsal Çambılebel Mahallesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay Muğla’nın Kavaklıdere İlçesi Çamlıbel Mahallesi 3’üncü Gözlü mevkiinde 7 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Olay yerinde 1 jeneratör, 1 kazma, 1 hilti makinası, 1 balyoz ve tarihi eser aramasında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 7 şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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