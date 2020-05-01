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Kaçak kazıya suçüstü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.05.2020 16:25 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyü Sofraz Çayı Kral Anıt Mezarı mevkisinde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçerek bölgeye gitti.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyü Sofraz Çayı Kral Anıt Mezarı mevkisinde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçerek bölgeye gitti. Jandarma ekipleri burada kaçak kazı yapan M.Ü. ile M.U’yu yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar jandarma karakoluna götürülürken şahısların kazı esnasında kullandıkları aletlere de el konuldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Merkez
Başkent Eczanesi
Merkez
Erdil Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
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