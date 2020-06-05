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Kaçak keklik avına 7 bin 660 TL ceza

IĞDIR HABERLERİ  | 05.06.2020 11:08 | Son Güncelleme

Iğdır’da keklik avı yaparken yakalanan 2 şahsa 7 bin 660 TL para cezası kesildi.Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri Halfeli Beldesi kırsalında kaçak keklik avı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kaçak keklik avına 7 bin 660 TL ceza

Iğdır’da keklik avı yaparken yakalanan 2 şahsa 7 bin 660 TL para cezası kesildi.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri Halfeli Beldesi kırsalında kaçak keklik avı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Gelen ihbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada, yasak olan tuzak avcılığı yaparak kınalı keklik avladıkları tespit edilen 2 şahıs tespit edildi. Şahıslarla birlikte canlı mühre ve kafes ele geçirildi. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, 2 şahsa 7 bin 660 TL para cezası kesti.
Canlı mühre olarak kullanılan altı keklik doğaya salınarak ele geçirilen kafesler de imha edildi.

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