YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kaçak nargile tütünlerini salça kovalarının içine saklamışlar

Kaçak nargile tütünlerini salça kovalarının içine saklamışlar

ADANA HABERLERİ  | 29.08.2020 10:09 | Son Güncelleme

Adana'da nargile tütünü, gümrük kaçağı sigara, içki ve cinsel içerikli hap ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, salça dolu kovalara saklanmış 41 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, 1139 cinsel içerikli ilaç, 290 gümrük kaçağı sigara, 87 şişe gümrük kaçağı içki ile salça kovalarının içerisine saklanmış 41 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu.

Kaçakçılık suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadıÖnce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Taş konak evleri projesinde ilk adım
Taş konak evleri projesinde ilk adım
Kayserispor forvet transferi yapacak
Kayserispor forvet transferi yapacak
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Aycan Yanaç Gaziantep ALG Spor'da
Aycan Yanaç Gaziantep ALG Spor'da
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Kütahya’ya 63 doktor ataması
Kütahya’ya 63 doktor ataması

Adana Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:00
Öğle
12:45
İkindi
16:24
Akşam
19:19
Yatsı
20:38

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Arı Eczanesi
Seyhan
Baraj Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Sevindik Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı
Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı
50 bin TL'ye Ferrari!
50 bin TL'ye Ferrari!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.