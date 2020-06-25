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Kaçak salep bitkisi toplayan şahıslar yakalandı

SİNOP HABERLERİ  | 25.06.2020 17:20 | Son Güncelleme

Sinop’ta kaçak salep bitkisi toplayan şahıslar yakalandı.Sinop’un Boyabat ilçesinde, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ’bir aracın kaçak orman envanteri taşıdığı’ ihbarı üzerine Boyabat İtfaiye Kavşağı Pazar Yokuşu mevkisinde şüpheli aracı durdurdu.

Kaçak salep bitkisi toplayan şahıslar yakalandı

Sinop’ta kaçak salep bitkisi toplayan şahıslar yakalandı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ’bir aracın kaçak orman envanteri taşıdığı’ ihbarı üzerine Boyabat İtfaiye Kavşağı Pazar Yokuşu mevkisinde şüpheli aracı durdurdu. İhbar üzerine araçta yapılan kontrollerde kaçak salep olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü ve diğer 4 kişi ve ele geçirilen tahmini 25 kilo kaçak salepler ve salep toplanmasında kullanılan malzemeler gerekli işlemler için polis ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Jandarma ekipleri tarafından el konulan 25 kilo kaçak salep idari işlem yapılması için Sinop Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne bildirildi.
Sinop Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünce şahıslara ’biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri’ gerekçesiyle idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

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