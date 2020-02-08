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Kaçak şüpheliler bir bir Türkiye'ye getirildi

ANKARA HABERLERİ  | 08.02.2020 11:44 | Son Güncelleme

Türk İnterpol polisi, geçen yıl, çeşitli suçlar işledikten sonra yurt dışına kaçan şüphelilerden 106'sını yabancı muhataplarıyla yürüttüğü başarılı operasyonlarla yakalayarak Türk adaletine teslim etti - Zanlılardan 66'sının asayiş, 36'sının kaçakçılık ve 4'ünün terör suçlarından arandığı belirtildi

ORHAN ONUR GEMİCİ - Türk İnterpol polisi, çeşitli suçlar işledikten sonra yurt dışına kaçan şüphelilerden 106'sını geçen yıl yabancı muhataplarıyla yürüttüğü başarılı operasyonlarla Türkiye'ye getirdi.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, suçluların yakalanmasına yönelik yurt içinde operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, suç işleyip yurt dışına kaçan şüphelilerin Türkiye'ye getirilmesinde de başarılı çalışmalar yürütüyor.

İnterpol Europol Daire Başkanlığının geçen yıl yabancı muhataplarıyla koordineli gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu 88'i iade, 18'i transfer şeklinde 106 zanlı Türkiye'ye getirildi. Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından adalete teslim edildi.

Zanlılardan 66'sının asayiş (cinayet, hırsızlık ve cinsel istismar), 36'sının kaçakçılık (dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, göçmen kaçakçılığı) ve 4'ünün terör (PKK, El Kaide, DEAŞ) suçlarından arananlar olduğu öğrenildi.

"Silahlı terör örgütü El Kaide'ye üye olmak" suçundan aranan Nail Yiğit'in Ukrayna’dan, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan aranan Rüstem Yüzbaşı'nın Bulgaristan'dan Türkiye'ye iadesinin sağlanması en dikkati çeken operasyonlar oldu.

Ayrıca şüphelilerin vatandaşı oldukları ülke dağılımlarına bakıldığında Gürcistan (19), Almanya (13) ve Bulgaristan (10) öne çıktı.

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