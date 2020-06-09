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Kaçak tarihi eserler ele geçirildi

MALATYA HABERLERİ  | 09.06.2020 16:16 | Son Güncelleme

Malatya’da kaçak olarak tarihi eserler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, Malatya ili ve çevre illerde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Akçadağ ilçesinde iki ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Kaçak tarihi eserler ele geçirildi

Malatya’da kaçak olarak tarihi eserler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, Malatya ili ve çevre illerde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Akçadağ ilçesinde iki ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, eski dönemlere ait 1 adet altın sikke, 3 adet gümüş sikke, 5 adet eski takı kolye ve küpe, 1 adet deri üzerine Arap’ça yazılı kitap, 1 adet gümüş işlemeli sigara tabakası olan tarihi eserler ile tarihi eserleri incelemede kullanılan 2 adet aparat ele geçirildi. Konu ile ilgili iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olay ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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