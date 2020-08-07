YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kaçak tarihi eserler ele geçirildi

Kaçak tarihi eserler ele geçirildi

MALATYA HABERLERİ  | 07.08.2020 15:03 | Son Güncelleme

Malatya’da kaçak tarihi eserler ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Jandarma tarafından Akçadağ İlçesinde bir kişinin evinde yapılan aramada, eski dönemlere ait iki adet buhardanlık, bir adet eski hassas terazi, bir adet kandil, iki adet maşrapa, bir adet bronzdan yapılı gözyaşı şişesi ve bir adet eski medeniyetlere ait işlemeli taş ele geçirildi.Olayla ilgili olarak bir zanlı tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındığı belirtilirken, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaçak tarihi eserler ele geçirildi

Malatya’da kaçak tarihi eserler ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma tarafından Akçadağ İlçesinde bir kişinin evinde yapılan aramada, eski dönemlere ait iki adet buhardanlık, bir adet eski hassas terazi, bir adet kandil, iki adet maşrapa, bir adet bronzdan yapılı gözyaşı şişesi ve bir adet eski medeniyetlere ait işlemeli taş ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak bir zanlı tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındığı belirtilirken, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaçak tarihi eserler ele geçirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık uyarısı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Malatya Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:27
Öğle
12:38
İkindi
16:26
Akşam
19:38
Yatsı
21:06

Malatya Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Can Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Kiğılı Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İnönü Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak

İnönü Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.