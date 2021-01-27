YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kaçak telefonlarla yakalandı

Kaçak telefonlarla yakalandı

27.01.2021 09:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kaçak telefonlarla yakalandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri, yolcu minibüsündeki bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada 7 adet kaçak telefon ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince müşterek uygulama yapıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri, yolcu minibüsündeki bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada 7 adet kaçak telefon ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince müşterek uygulama yapıldı. Uygulama esnasında durdurulan bir yolcu minibüsündeki şahısların üst araması yapıldı. C.K. (29) adlı şahsın üzerinde aynı markanın değişik modellerinden toplam 7 adet kaçak telefon ele geçirildi. Telefonların piyasa değerinin yaklaşık 14 bin TL olduğu bildirildi.
Kaçak telefonlarla yakalanan C.K. adlı şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:33
Öğle
12:50
İkindi
15:33
Akşam
17:57
Yatsı
19:15

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Defne Eczanesi
Dulkadiroglu
Şimşek Eczanesi
Dulkadiroglu
Arslantürk Eczanesi
Onikisubat
Hilal Eczanesi
Onikisubat
Kaya Alp Eczanesi
Onikisubat
Yağmur Eczanesi
Onikisubat
Demir Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Örgü yaparak çocuklarını okutuyor

Örgü yaparak çocuklarını okutuyor

Kahramanmaraş’ta bulvar yenileme çalışması

Kahramanmaraş’ta bulvar yenileme çalışması

Mahçiçek: "Can dostlarımız bize emanet"

Mahçiçek: "Can dostlarımız bize emanet"

İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı

İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı

GÜNCELLEME - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski emniyet amirine 2 yıl hapis cezası verildi

GÜNCELLEME - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski emniyet amirine 2 yıl hapis cezası verildi

Kahramanmaraş’ta 35 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta 35 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.