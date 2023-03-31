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Kaçak tütün ve makarona iki gözaltı

31.03.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri aldıkları istihbarat üzerine iki farklı ikamette yaptığı aramada kaçak tütün, dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alına 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Siteler Mahallesinde Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu; Ö.D. (41) ve Ş.D. isimli şahısların ikametgâhlarında yapılan aramada, 16 kilogram 500 gram kıyılmış tütün, 11 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 19 bin adet boş makaron filtre, 2 adet otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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