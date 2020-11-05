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Kaçak tütün ve tütün ürünleri operasyonları, 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.11.2020 12:52 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmek üzere olan şahıslara yönelik iki ayrı operasyon düzenledi, 5 şüpheli şahıs yakalandıKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince yapılan iki ayrı operasyonda; devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerinin satışının, üretiminin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 787 kilo kaçak tütün, 137 bin 400 dal makaron, 11 bin 760 dal sarılmış sigara ele geçirildi, olayla alakalı 5 şüpheli şahıs yakalandı.KOM Şube Müdürlüğünden paylaşılan mesajda; “Kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadelemiz, vatandaşlarımızın ihbarları ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kaçak tütün ve tütün ürünleri operasyonları, 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmek üzere olan şahıslara yönelik iki ayrı operasyon düzenledi, 5 şüpheli şahıs yakalandı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince yapılan iki ayrı operasyonda; devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerinin satışının, üretiminin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 787 kilo kaçak tütün, 137 bin 400 dal makaron, 11 bin 760 dal sarılmış sigara ele geçirildi, olayla alakalı 5 şüpheli şahıs yakalandı.
KOM Şube Müdürlüğünden paylaşılan mesajda; “Kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadelemiz, vatandaşlarımızın ihbarları ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur ”denildi.

Kaçak tütün ve tütün ürünleri operasyonları, 5 şüpheli yakalandı

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