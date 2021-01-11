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Kaçak ürünler ile beraber yakalandılar

11.01.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Denizli’de çeşitli eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli’de çeşitli eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Denizli’de çeşitli eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliler takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Şube ekipleri bir süre fiziki ve teknik takibe aldı. Kom ekipleri tarafından operasyon düzenlenen adreslerde 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 bin 650 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 363 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 16 adet kaçak cep telefonu, 2 adet ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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