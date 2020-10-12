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Kaçak ürünleri piyasaya sürmeden yakalandılar

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.10.2020 15:21 | Son Güncelleme

Denizli’de, çeşitli kaçak eşyaları piyasaya sürmek isteyen 5 şüpheliye, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri bir süreliğine takibe aldığı çeşitli türdeki eşyaları kaçak yollarla yurda sokan ve piyasaya sürmek isteyen şahıslara operasyon düzenledi.

Denizli’de, çeşitli kaçak eşyaları piyasaya sürmek isteyen 5 şüpheliye, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri bir süreliğine takibe aldığı çeşitli türdeki eşyaları kaçak yollarla yurda sokan ve piyasaya sürmek isteyen şahıslara operasyon düzenledi. Kısa süreli takibin ardından tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyon kapsamında 5 şahıs gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 343 adet cinsel içerikli ürün, 211 adet kaçak bluetooth kulaklık ve 111 adet çeşitli markada kaçak parfüm ele geçirildi.

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