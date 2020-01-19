YURTHABER
  4. Kaçak ve yasadışı avcılığı önleme çalışmaları arttırıldı

Kaçak ve yasadışı avcılığı önleme çalışmaları arttırıldı

AYDIN HABERLERİ  | 19.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

Dilek Yarımadası Güzelçamlı illi Parkı ve çevresinde kaçak ve yasadışı avcılığı önleme çalışmaları devam ediyor.

Dilek Yarımadası Güzelçamlı illi Parkı ve çevresinde kaçak ve yasadışı avcılığı önleme çalışmaları devam ediyor. Bölgenin güzelliğine güzellik katan kanatlıların avlanmaktan öte adeta katledildiği belirtildi.
Dilek Yarımadası Kuşadası Güzelçamlı Milli Parkı’nın Dil Gölü Lagünü’nde araç ulaşımının olmadığı alanlarda koruma ekiplerince yapılan kontrollerde kaçak avcılıkta kullanılan 2 adet tüfek çok sayıda Mühre, ses cihazı ve diğer ekipman gizlenmiş olarak ele geçirildi. Malzemelere el konulurken silahların kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Yetkililer Milli Park’ta yasadışı avcılığa karşı güvenlik güçleri ile birlikte 7/24 görevlerinin başında olduklarını belirttiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyorKabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyor
Malatya’da yetişiyor, Nazilli’de işleniyor faydaları saymakla bitmiyorMalatya’da yetişiyor, Nazilli’de işleniyor faydaları saymakla bitmiyor
Aydın Valiliği, CHP’li Hüseyin Yıldız’ın fiziki müdahale iddialarını yalanladıAydın Valiliği, CHP’li Hüseyin Yıldız’ın fiziki müdahale iddialarını yalanladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 19 Ocak Pazar

İmsak
06:50
Sabah
08:15
Öğle
13:24
İkindi
16:01
Akşam
18:23
Yatsı
19:43

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Pazar

Gazi Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.