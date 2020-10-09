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Kaçak zirai ilaç satan iş yerine baskın

MUĞLA HABERLERİ  | 09.10.2020 12:34 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde bir işyerine yapılan baskında kaçak zirai ilaç satışı yapıldığını tespit edildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde bir işyerine yapılan baskında kaçak zirai ilaç satışı yapıldığını tespit edildi. Aynı işyerinde ayrıca son kullanma tarihi geçen ürünlerinde satıldığını belirleyen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ürünlere el koyarken firma hakkında yasal işlem başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Milas’a bağlı Kafaca Mahallesi’nde yapılan denetimlerde Bitki Koruma Ürünleri Bayilik İzin Belgesi olmadan faaliyet gösteren ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir firma tespit edildi. İş yerinde ele geçirilen Bitki Koruma Ürünlerine el konulurken firma hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, denetim ekiplerine teşekkür ederek denetimlerinin devam edeceğini belirtti.

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