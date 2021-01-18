YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Kaçakçılara yönelik 3 ayrı operasyon: 3 gözaltı

Kaçakçılara yönelik 3 ayrı operasyon: 3 gözaltı

18.01.2021 18:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de çeşitli eşya ve tütün kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Denizli’de çeşitli eşya ve tütün kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri kent genelinde çeşitli eşya ve tütün kaçakçılığı yapan şahısları tespit etti. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. 3 ayrı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 18 bin 800 makaron, 3 bin 260 adet dolma sigara, 293 adet sigara yan ürünü, 23 kilogram kıyılmış tütün ve 295 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/

Denizli Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:10
Öğle
13:19
İkindi
15:56
Akşam
18:18
Yatsı
19:38

Denizli Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Adalet Eczanesi
Merkezefendi
Canan Eczanesi
Merkezefendi
Nefes Eczanesi
Merkezefendi
Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
İncilıpınar Mesire Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 15 bin TL ceza kesildi

Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 15 bin TL ceza kesildi

Pandemi kurallarına uymayan 49 kişiye 44 bin 400 lira ceza

Pandemi kurallarına uymayan 49 kişiye 44 bin 400 lira ceza

104 amatör kulübe 600 binlik can suyu

104 amatör kulübe 600 binlik can suyu

Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 63 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 63 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de gözaltına alınan 35 uyuşturucu tacirinden 15’i tutuklandı

Denizli’de gözaltına alınan 35 uyuşturucu tacirinden 15’i tutuklandı

100 kişilik ekip 24 saat kar nöbeti tutacak

100 kişilik ekip 24 saat kar nöbeti tutacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.