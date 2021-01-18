Kaçakçılara yönelik 3 ayrı operasyon: 3 gözaltı

Denizli’de çeşitli eşya ve tütün kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri kent genelinde çeşitli eşya ve tütün kaçakçılığı yapan şahısları tespit etti. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. 3 ayrı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 18 bin 800 makaron, 3 bin 260 adet dolma sigara, 293 adet sigara yan ürünü, 23 kilogram kıyılmış tütün ve 295 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

