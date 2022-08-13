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Kaçakçıların elinden kurtarılan yavru maymunlara "Nene" annelik yapıyor

13.08.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenirken ele geçirilen 3 yavru makak maymununu, Malatya'daki hayvanat bahçesinde 5 yıldır yalnız yaşayan "Nene" isimli maymun sahiplendi - Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hanifi Acar: - "Aile ortamı oluştu. Nene, gelen maymun yavrularını kendi yavrularıymış gibi sahiplendi. Sarılıyor, onları öpüyor"

ORHAN YOLDAŞ - Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 5 yıldır yalnız yaşayan "Nene" isimli makak maymunu, Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenirken ele geçirilen hemcinsi 3 yavruya annelik yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13'üncü Bölge Müdürlüğü Ağrı Şube Müdürlüğünce Gürbulak Sınır Kapısı'nda yaklaşık 2 ay önce yakalanan 3 yavru maymun, Malatya'daki hayvanat bahçesine gönderildi.

Kontrolleri yapılan ve yeni yuvalarına alışan yavrular bir süre önce, hayvanat bahçesinde 5 yıldır yalnız yaşayan "Nene" isimli makak maymunuyla tanıştırıldı.

Yavru maymunları sahiplenen 11 yaşındaki "Nene" onlara adeta annelik yapmaya başladı. Onlarla ilgilenen, günün büyük bölümünü yavrularla birlikte geçiren "Nene", yavrularla yiyeceklerini de paylaşıyor.

- "Maymun yavrularını kendi yavrularıymış gibi sahiplendi"

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hanifi Acar, AA muhabirine, Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yer alan hayvanat bahçesinin 70 dönüm alana sahip olduğunu belirtti.

Bunun Doğu Anadolu Bölgesi'nin tek hayvanat bahçesi olduğunu ifade eden Acar, 78 türden 1300 hayvana ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Hayvanat bahçesine getirilen 3 makak maymunu yavrusunun aileye katıldığını dile getiren Acar, "Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Ağrı Şube Müdürlüğü kaçakçılardan kurtararak, bize gönderdi. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Acar, yavru maymunlara gerekli bakımın yapıldığını, sağlık durumlarını gayet iyi olduğunu belirtti.

Hayvanat bahçesinde yıllardır kafeste tek yaşayan "Nene" ismini verdikleri bir makak maymunu bulunduğunu ifade eden Acar, şunları söyledi:

"Biraz yaşlı olduğu için ona 'Nene' ismini taktık. Gelen yavruları da bu kafese koyduk. Şu anda yavru maymunlara annelik yapıyor. Bu yavrular büyüdüğünde onlardan da yavrular almaya çalışacağız. Maymunlar muz, elma gibi meyvelerin yanında çerez çeşitlerini seviyor. Aşılarına ve beslenmelerine dikkat ediyoruz. Nene 5 yıldır burada, yaklaşık 11 yaşında. Aile ortamı oluştu. Nene, gelen maymun yavrularını kendi yavrularıymış gibi sahiplendi. Sarılıyor, onları öpüyor. Ayrı bir renk kattılar."

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Malatya makak maymunu

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