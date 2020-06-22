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Kaçakları yakalamak için özel ekip kuruldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.06.2020 18:58 | Son Güncelleme

Denizli’de, hakkında arama kararı olan ve kesinleşmiş hapis cezası olan iki şahıs kurulan özel ekiple yakalanan şahıslar tutuklandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahsılar Büro Amirliğince kurulan özel ekip uzun zamandır aranan iki şahsı yönelik operasyon düzenledi.

Denizli’de, hakkında arama kararı olan ve kesinleşmiş hapis cezası olan iki şahıs kurulan özel ekiple yakalanan şahıslar tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahsılar Büro Amirliğince kurulan özel ekip uzun zamandır aranan iki şahsı yönelik operasyon düzenledi. Kurulan özel ekip, resmi belgede sahtecilik suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve vergi usul ve kanuna muhalefet suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş iki şahıs düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan iki şahıs emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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