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Kaçan kraliçe arı yüzlerce arıyı beraberinde getirdi

16.06.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de kovan arayışına (oğula) çıkan kraliçe arıyla birlikte gelen yüzlerce işçi arı, İl Orman Bölge Müdürlüğünün bahçesindeki duvarın yüzeyini kaplayarak ilginç görüntüler oluşturdu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü personeli dün akşam saatlerine doğru bahçenin köşesinde büyük bir arı kolonisi oluşmaya başladığını fark etti. Alışılagelmişin dışındaki görüntü karşısında şaşıran personel, ilk olarak arıların sokmaması için diğer personeli ve çocukları kapalı alanlara yönlendirdi. Oğula çıkan kraliçe arının duvara konması sonucunda toplanan koloni, arıcı maskesiyle duruma müdahale eden bir uzman tarafından zarar verilmeden kovana alındı. Arıcılar ise bu durumun değişken hava şartlarından ve şehir içerisindeki bir kovan sahibinin ilgisizliğinden kaynaklanabileceğini belirtti.

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