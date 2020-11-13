YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Kaçan şahsın aracından ruhsatsız silah ve tüfek çıktı

Kaçan şahsın aracından ruhsatsız silah ve tüfek çıktı

DÜZCE HABERLERİ  | 13.11.2020 19:25 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde mala zarar verme olayına karışarak olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerinin amansız takibi sonucu yakalandı.

Kaçan şahsın aracından ruhsatsız silah ve tüfek çıktı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde mala zarar verme olayına karışarak olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerinin amansız takibi sonucu yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 tüfek, bir tabanca ve bıçak ele geçirildi.
Akçakoca’da 12 Kasım’da meydana gelen olayda Beşyol mevkiinde park halindeki otomobile çarparak kaçan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın eşgalini tespit eden ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 33 adet tabanca mermisi, 33 adet av tüfeği mermisi, 3 adet bıçak ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken şahsın Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Düzce Namaz Vakitleri 13 Kasım Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:45
İkindi
15:22
Akşam
17:46
Yatsı
19:08
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.