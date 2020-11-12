YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Kaçan uyuşturucu tacirleri jandarmanın B planıyla yakalandı

Kaçan uyuşturucu tacirleri jandarmanın B planıyla yakalandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 12.11.2020 09:54 | Son Güncelleme

Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada belirlenen şüpheliler araçla kaçtı, ancak ekiplerin B planı ile yakalandı.

Kaçan uyuşturucu tacirleri jandarmanın B planıyla yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada belirlenen şüpheliler araçla kaçtı, ancak ekiplerin B planı ile yakalandı. 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 850 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma da şüpheli K.A, E.Z. ve F.K’nin il dışından Elazığ’a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelilerin bulunduğu araç belirlenerek yol kontrol noktasında durdurulması planlandı. Yol kontrol noktasında ihtara rağmen durmayan araç için jandarma ekiplerinin B planı olarak gidebileceği değerlendirilen yol güzergahına yerleştirdiği ikinci tim devreye girdi. Yolda tedbir alan jandarma ekibi, aracı durdurarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta narkotik köpeği Kadeh ile yapılan aramada zulalanmış 850 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadesinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar

Elazığ Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:55
Öğle
12:12
İkindi
14:55
Akşam
17:20
Yatsı
18:39

Elazığ Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Abdullahpaşa Eczanesi
Merkez
İzgi Eczanesi
Merkez
Küçük Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.