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Kaçanın anası ağlamamış ne demek? Kaçanın anası ağlamamış TDK sözlük anlamı nedir?

17.05.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe sözcük varlığı açısından oldukça zengin bir yelpazeye sahiptir. Bir kelimeyle birden fazla şey anlatabilmenin yanı sıra farklı kelime gruplarıyla da bambaşka ifadeleri çağrıştırabilir ve anlatabilir. Türkçenin sözcük ve anlam bakımından zenginliğini gösteren durumlardan birisi de atasözleri ve deyimlerin varlığıdır. Deyimler ve atasözleri, birleşik fiiller gibi kalıplaşmış sözcük grupları ve ifadelerdir. Bu deyimlerden birisi olan "kaçanın anası ağlamamış" da anlam olarak merak edilir.

Kaçanın anası ağlamamış ne demek? Kaçanın anası ağlamamış TDK sözlük anlamı nedir? Kaçanın anası ağlamamış ne demek?

Atasözleri ve deyimler Türkçede gerek resmî gerek özel konuşmalarda, yazılı ve sözlü iletişimde sıklıkla kullanılırlar. Deyimler de tıpkı atasözleri gibi kalıplaşmış ifadelerdir, cümle ya da söz öbeği olarak kullanılabilirler. Deyimler yine atasözleri gibi eski dönemlerden beri varlığını sürdüren, çoğunlukla kimin söylediği belli olmayan ifadelerdir. Deyimler ve atasözlerinde kullanılan kelimeler genellikle farklı anlamları ifade eder ve bu nedenle deyimlerle atasözlerinin anlamlarını kestirebilmek zordur. Deyim ve atasözlerinin anlamları için Türk Dil Kurumu sözlüklerinden yararlanılabilir. Kaçanın anası ağlamamış ifadesi de yaygın olarak kullanılan ve anlamı araştırılan sözlerden biridir.

Kaçanın anası ağlamamış ne demek?

Geçmişten günümüze kadarki süreçte kulaktan kulağa, nesilden nesle aktarılan deyim ve atasözlerinin anlamlarını tam olarak bilmek zorlayıcı olabilir. Ancak atasözü ve deyimlerin anlamlarını bilmek sözlü ve yazılı ifadelerimizi güçlendirir. Bu bağlamda sıkça araştırılan ve sorulan "Kaçanın anası ağlamamış TDK sözlük anlamı nedir?" sorusu için TDK Güncel Türkçe Sözlük'e bakmak yeterli olacaktır. Kaçanın anası ağlamamış TDK Sözlük kapsamında 1 anlama sahiptir. TDK'ye göre kaçanın anası ağlamamış sözlük anlamı şu şekildedir:

  1. tehlikeden kaçan kazançlı çıkmış anlamında kullanılan bir söz

Kaçanın anası ağlamamış ile Kurulan Atasözleri, Deyimler ve Birleşik Fiiller

kaçacak delik aramak kaçan balık büyük olur kaçanı kovmazlar, yıkılanı vurmazlar
kaçmaktan kovalamaya vakit olmamak


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