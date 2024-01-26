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Kaçkar Dağlarında ‘Heliski’ heyecanı devam ediyor

İHA İHA
26.01.2024 09:24 | Son Güncelleme:
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Rize’nin Kaçkar Dağları’nda ’Heliski’ heyecanı devam ediyor.Kaçkar Dağlarında 18 yıldır yapılan ‘Heliski’ sporu 7 Ocak itibarıyla başlamıştı.

Kaçkar Dağlarında ‘Heliski’ heyecanı devam ediyor

Dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcular ’Heliski’ heyecanını yaşamak için Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası’na çıkıyor. Sporcular helikopterle daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış bölgelerin zirvelerine helikopterle bırakılıyor. Ardından kayakçılar parkur bitiminde yine helikopterle alınarak yeniden zirvelere bırakılıyor. Kaçkarlar, Heliski için dünyada en çok tercih edilen 10 nokta arasında yer alıyor.

Dünyadaki en pahalı, elit ve tehlikeli spor dalları arasında yer alan Heliski ciddi bir güvenlik ve izin süreci gerektiriyor. Türkiye’de bu sporun yapılabilmesi için organizasyon firmaları Rize ve Artvin Valilikleri, Genelkurmay Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gerekli birçok izni almak zorunda. Uçuşlar öncesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçuş rotaları belirlenip izinler veriliyor. Etkinlikle görev alacak pilotlar özel eğitimlerden geçiriliyor. Sporculara ise yerleşim dışında hayatta kalma, kış şartlarında hayatta kalma eğitimleri veriliyor. Sporcular parkurda kendi aralarında iletişim kurabilecekleri telsizler, uydu telefonları, yerlerinin tespit edilebilmesi için GPRS vericileri ve haritalarla donatılıyor. Sporcular ayrıca çığ risklerine karşı sırtlarında airbag çantaları ile kayıyor.

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