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Kaçkarlar manzarasıyla doğaseverleri kendine çekiyor

24.07.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa tutkunları, havanın ısınmasıyla Kaçkarlar'daki yayla ve gölleri daha fazla tercih etmeye başladı - Bölgeye Kocaeli'den gelen Hakkı Şeker: - "Buralar dünyanın doğa harikası yerler. Doğayı korumamız gerekiyor"

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkarlar'da bulunan yaylalar ve göller, güzel hava ve doğanın tadını çıkarmak isteyen doğaseverleri ağırlıyor.

Doğu Karadeniz'de sahile paralel uzanan, büyük bölümü Rize'nin Çamlıhemşin, diğer kısmı ise Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Dağları Milli Parkı, yerli ve yabancı misafirlerin yaz aylarındaki tercihleri arasında geliyor.

Doğa tutkunları, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Verçenik Yaylası ve çevresindeki göllerin eşsiz manzarasında yürüyüş yapma imkanı buluyor.

Doğal güzellikleri ile dikkati çeken Verçenik Dağı'nın çevresinde irili ufaklı çok sayıda göl bulunuyor. Doğada vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, özellikle günübirlik yürüyüş ve kamp yaparak bu bölgede eşsiz güzellikteki manzaranın tadını çıkarıyor.

- "Kaçkarlar'daki birçok dağ, yayla ve göle çıktık"

Kocaeli'den bölgeye tatil için gelen Hakkı Şeker, AA muhabirine, stres atmak için zaman zaman dağlara gezmeye geldiğini söyledi.

Doğa ile baş başa olmak için yayla ve dağlara çıktığını anlatan Şeker, "Doğaya olan aşkımız 1990 yılından beri devam ediyor. Kaçkarlar'daki birçok dağ, yayla ve göle çıktık." dedi.

Şeker, Kaçkarlar'ın dünyanın doğa harikası yerlerinden olduğunu vurgulayarak, "Doğayı korumamız gerekiyor. Mutlaka arkadaşlara buraya gelmelerini tavsiye ederim ama geldiklerinde doğayı temiz bıraksınlar. Çöplerini geri götürsünler. Buraları korumamamız lazım." diye konuştu.

Rizeli Ali Coşkun ise Kaçkar Dağları'nın eteklerinde kamp yaptıklarını söyledi.

Verçenik Dağı'nın çevresinde Kapılı Göllere çıkarken zaman zaman değişik hava şartlarıyla karşılaştıklarını dile getiren Coşkun, "Güzel bir aksiyon yaşadık. Günübirlik de olsa herkese buraları gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Doğa harikası yerler." ifadelerini kullandı.

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Rize kaçkar dağları

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