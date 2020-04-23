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Kadayıf dolması iftar sofraları için hazır

ERZURUM HABERLERİ  | 23.04.2020 10:12 | Son Güncelleme

Erzurum’da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı Kadayıf Dolması imalatçıları Ramazan hazırlıklarının tamamladı.Ramazan aylarında diğer aylara oranla 4-5 kat tüketimi artan Kadayıf dolmasının Erzurumlular tarafından iftar sofralarında yoğun olarak tüketiliyor.

Erzurum’da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı Kadayıf Dolması imalatçıları Ramazan hazırlıklarının tamamladı.
Ramazan aylarında diğer aylara oranla 4-5 kat tüketimi artan Kadayıf dolmasının Erzurumlular tarafından iftar sofralarında yoğun olarak tüketiliyor. İmalatçılar her yıl Ramazan ayı öncesinde büyük bir yoğunluk yaşarken, bu sene virüs tedbirleri kapsamında çok fazla yoğunluk yaşamadıklarını dile getiriyorlar.
Kadayıf dolması ustası Fatih Şahin, Erzurum’a has kadayıf dolmasının hazırlanması aşamasını anlatırken dikkat edilmesi gereken püf noktaları açıkladı.
Kadayıf dolması imalatçı firmanın usta başı Mehmet Ali Tan ise, “Dünyanın tanıdığı Kadayıf dolması Erzurum’da ramazan ayınca çok daha fazla tüketiliyor. Ramazanda talep çok yoğun oluyor. Virüs bizleri de olumsuz yönde etkiledi. İnşallah virüsten bir an önce kurtuluruz^diye konuştu.

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