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Kadayıfçı Sıtkı Ustadan ‘evlere servis’ hizmeti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 25.03.2020 13:22 | Son Güncelleme

Diyarbakır ve Ankara’da faaliyet yürüten Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmeleri, özellikle son günlerde dünya genelinde yaygınlaşan korona virüs salgını nedeniyle müşterilerine ‘evlere servis’ hizmeti sunuyor.Kadayıfçı Sıtkı Altunbay ve deneyimli kadrosunun ürettiği, tamamen doğal ürünlerden oluşan tatlılar ‘alo paket’ servisiyle müşterilerinin evlerine ulaştırılıyor.

Diyarbakır ve Ankara’da faaliyet yürüten Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmeleri, özellikle son günlerde dünya genelinde yaygınlaşan korona virüs salgını nedeniyle müşterilerine ‘evlere servis’ hizmeti sunuyor.
Kadayıfçı Sıtkı Altunbay ve deneyimli kadrosunun ürettiği, tamamen doğal ürünlerden oluşan tatlılar ‘alo paket’ servisiyle müşterilerinin evlerine ulaştırılıyor. Diyarbakır ve Ankara’da şubeleri bulunan Kadayıfçı Sıtkı Usta, korona virüs nedeniyle, ‘evde kal kampanyası’ kapsamında, evlerinden çıkamayan müşterilerinin evine paket servisi yapıyor.
Vatandaşların evlerinde kalması gerektiğini kaydeden kadayıfçı Sıtkı Altunbay’ın oğlu İbrahim Altunbay, “Bizler de işletme olarak, evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza ürünlerimizi paket servisimizle ulaştırarak, hizmetimize bu şekilde devam ediyoruz. Aldığımız tepkiler son derece olumlu. Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesinin bir parçası olan müşterilerimizin bu şekilde herhangi bir tehlikeye maruz kalmadan, istedikleri tatlı çeşitlerini evlerine ulaştırarak ürünlerimizden yemelerini sağlıyoruz. Kadayıfçı Sıtkı Usta firması olarak bizler de bu cansiperane çalışmaya kayıtsız kalamazdık. Sağlık çalışanlarımıza yönelik moral ve motivasyon artırıcı bu yönlü çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz” dedi.

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