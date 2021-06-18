KADEM "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri" projesi başlatıyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara Temsilciği, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Projeleri Destekleme" programı kapsamında, "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri" projesini hayata geçirecek.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamada, projeyle birlikte çeşitli nedenlerle eğitim hayatını sürdürememiş 19-24 yaş aralığındaki dezavantajlı kızların, yeni fikirler ve tecrübelerle buluşturulacağı belirtildi.

Projeyle genç kızların kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler ve yerel üretim odaklı istihdam oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Genç kızlara yönelik eğitimlerin farklı başlıklar altındaki atölyelerde düzenleneceği, katılımcıların "kişisel gelişim atölyeleri" sayesinde iletişim becerilerini ve bireysel strateji planlarını oluşturabilecekleri aktarıldı.

Projeye "https://kadem.org.tr/geleneksek-uretimin-genc-gonullu-elcileri/" internet sitesi, 05315465404 numaralı telefon veya "ankara@kadem.org.tr" mail adresinden başvuru yapılabilecek.



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